Продуктовым рынкам разрешил работу Минздрав

Согласно документу, рынки могут функционировать при следующих условиях:
- это должен быть официально зарегистрированный рынок пищевых продуктов;
- на 20 кв.м территории рынка - не более одного человека;
- дистанция между людьми в очередях - минимум 1,5 метра;
- персонал рынков и покупатели должны носить средства индивидуальной защиты;
- рынок должен придерживаться противоэпидемиологических мер;
- для рынков выходного дня расстояние между торговыми точками должно быть минимум 3 метра.
Министерство здравоохранения разрешило работу продуктовых рынков в Украине при условии соблюдения ими некоторых карантинных условий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение главного санитарного врача.