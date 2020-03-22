 

Продуктовым рынкам разрешил работу Минздрав

События Сегодня, 19:1372
Продуктовым рынкам разрешил работу Минздрав

Согласно документу, рынки могут функционировать при следующих условиях:

  • это должен быть официально зарегистрированный рынок пищевых продуктов;
  • на 20 кв.м территории рынка - не более одного человека;
  • дистанция между людьми в очередях - минимум 1,5 метра;
  • персонал рынков и покупатели должны носить средства индивидуальной защиты;
  • рынок должен придерживаться противоэпидемиологических мер;
  • для рынков выходного дня расстояние между торговыми точками должно быть минимум 3 метра.

Министерство здравоохранения разрешило работу продуктовых рынков в Украине при условии соблюдения ими некоторых карантинных условий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение главного санитарного врача.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, Рынок, карантин, Минздрав, 7dniv, 7dnivinfo  
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
Чекушка
Чекушка
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?

Новости по теме

Инструкцию для возвращающихся домой украинцев опубликовал Минздрав
Инструкцию для возвращающихся домой украинцев опубликовал Минздрав
22-мар-2020, 14:10
Карантин усилили: Полтава, Николаев и Сумы
Карантин усилили: Полтава, Николаев и Сумы
16-мар-2020, 14:28
Все общепиты и непродуктовые магазины закрывает у себя Одесса
Все общепиты и непродуктовые магазины закрывает у себя Одесса
16-мар-2020, 10:06
Фондовый рынок США продолжил падение после приостановки торгов
Фондовый рынок США продолжил падение после приостановки торгов
9-мар-2020, 19:01
Новый план борьбы с коронавирусом утвердил Кабмин
Новый план борьбы с коронавирусом утвердил Кабмин
9-мар-2020, 15:29

Последние новости

20:56
Общество / События
Проповедь духовника Путина взорвала интернет
20:18
События
Рынок легковых автомобилей рухнет из-за коронавируса
19:17
Политика
Депутаты Бундестага ФРГ потребовали от США убраться из Евросоюза
19:13
События
Продуктовым рынкам разрешил работу Минздрав
17:33
События
Украинцам с коронавирусом разрешили выходить в аптеки и магазины
16:28
Политика
Король Таиланда самоизолировался в роскошном немецком отеле с 20 любовницами
16:22
Политика
Политический аналитик: Среди украинской элиты первыми, кто пришел на помощь в борьбе с коронавирусом, стали Оксана Марченко и Виктор Медведчук
16:06
Политика
Стало известно о чем говорили Путин и Трамп по телефону
15:36
Политика
Карантин будет продлён на два месяца - Аваков
14:07
События
Беларусь находится на пике заболеваемости коронавирусом - заявил Лукашенко
13:30
События
Мережко заявил что у России из-за кризиса нет иного выхода, как пытаться снять санкции
13:04
События
В Киеве будут наказывать за нарушение карантина - штраф от 17 тыс. грн и уголовная ответственность
13:02
Политика
Подписание закона о рынке земли заблокировали в Раде
12:37
Политика
Кто из закарпатских нардепов предал Родину и сдал украинскую землю
11:44
События
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 31.03 (состоянием на 10:00)
10:21
События
Трамп сообщил, что Россия отправила в США самолет с медицинским оборудованием
10:19
Спорт
Предварительно на лето перенесен бой Усик - Чисора
10:17
Политика
До июня продлили сроки расследования по делу убийства Шеремета
10:05
Политика
Санкции против России за кибератаки продлили США
10:02
Политика
Закон о рынке земли во втором чтении приняла Рада

Новости ТОП-7

Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 30.03 (состоянием на 10:00)20333
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 29.03 (состоянием на 10:00)15788
Ульяна Супрун считает убийц примером «новых украинцев»4472
Благодаря реформе «Доктора Смерть» с 1 апреля инфекционистам доступ в больницы будет воспрещён3439
Оказалось, что это Супрун сняла Министра здравоохранения Емца с должности2578
Кто из закарпатских нардепов предал Родину и сдал украинскую землю2001
На просторах всего бывшего СССР не зафиксирован массовый рост тяжелых форм заболевания COVID-19 из-за прививок БЦЖ1671

Досуг

С чего начать проектирование частного дома?
С чего начать проектирование частного дома?
Советы о том, с чего начать проектирование частного дома.
Сегодня, 18:4559
Бальзам для волос: как подобрать оптимальный вариант
Бальзам для волос: как подобрать оптимальный вариант
Большинство женщин активно используют разнообразные бальзамы для волос, поскольку они позволяют укрепить, увлажнить волосы, а также защитить их от разного рода воздействия внешней среды.
Сегодня, 15:5265
Путешествие с детьми: 4 лайфхака
Путешествие с детьми: 4 лайфхака
Заграничное путешествие «взрослого» формата кардинально отличается от поездки с детьми. С ребенком не получится полноценно расслабиться, «оторваться» на полную катушку и посетить за несколько дней все местные достопримечательности
Сегодня, 09:0177
«Дарница» выделила 155 тысяч гривен на покупку оборудования, позволяющего выявить коронавирус
«Дарница» выделила 155 тысяч гривен на покупку оборудования, позволяющего выявить коронавирус
Компания «Дарница» приобрела для Киевской ГКБ №4 экспресс-анализатор, позволяющий провести первичное определение заражения SARS-CoV-2.
Сегодня, 08:5862
Системы оптимизации производства: почему сегодня без них – никуда
Системы оптимизации производства: почему сегодня без них – никуда
Для многих руководителей проектов получение эффективного производственного потока считается сложной задачей
27-мар-2020, 15:08190
Устройство домашней електропроводки
Устройство домашней електропроводки
Внимание! Этот материал предоставлен исключительно для ознакомления — помните, что электричество может быть смертельно опасно
27-мар-2020, 14:45366

События

Проповедь духовника Путина взорвала интернет
Проповедь духовника Путина взорвала интернет
Митрополит Тихон автор бестселлер «Несвятые святые и другие рассказы», тираж которого превысил более 2 миллионов экземпляров
Сегодня, 20:5618
Рынок легковых автомобилей рухнет из-за коронавируса
Рынок легковых автомобилей рухнет из-за коронавируса
В 2020 году продажи легковых автомобилей на мировом рынке упадут на 14% из-за пандемии коронавируса
Сегодня, 20:1845
Продуктовым рынкам разрешил работу Минздрав
Продуктовым рынкам разрешил работу Минздрав
Минздрав назвал 6 условий для возможности работы таких рынков
Сегодня, 19:1374
Украинцам с коронавирусом разрешили выходить в аптеки и магазины
Украинцам с коронавирусом разрешили выходить в аптеки и магазины
Выходить в аптеки и магазины разрешили в неотложных случаях
Сегодня, 17:3395
Беларусь находится на пике заболеваемости коронавирусом - заявил Лукашенко
Беларусь находится на пике заболеваемости коронавирусом - заявил Лукашенко
Лукашенко отметил, что каждую весну наступает пик заболеваемости
Сегодня, 14:07194
Мережко заявил что у России из-за кризиса нет иного выхода, как пытаться снять санкции
Мережко заявил что у России из-за кризиса нет иного выхода, как пытаться снять санкции
В Раде считают, что Россия будет усиливать давление на ключевые страны ЕС
Сегодня, 13:3075
7 Днів