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События Сегодня, 20:1843
Рынок легковых автомобилей рухнет из-за коронавируса

В 2020 году продажи легковых автомобилей на мировом рынке упадут на 14% из-за пандемии коронавируса.

 

Такой прогноз дает международное рейтинговое агентство Moody’s, пишет "Автостат".
Эксперты ожидают, что наиболее существенно спрос на автомобили упадет в Западной Европе, где продажи могут сократиться на 21%. А в США рынок авто может просесть не менее, чем на 15%, в Японии - на 8%, а в Китае реализация машин уменьшится на 10%.
Стоит отметить, что ранее прогнозировалось падение продаж только на 2,5%.

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