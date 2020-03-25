Пасхе быть! В УПЦ решили, как будут праздновать главный христианский праздник

Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварский Антоний (Паканич) заявил, что Церковь найдет способ организовать пасхальные празднования c учетом ограничений по количеству людей, которые могут одновременно находиться в храмах.

«Мы приняли ряд решений, которые касаются определенного ограничения в богослужении, потому что есть четкое решение законодательное о том, что нельзя собираться более 10 человек. Для нас это очень сложно, потому что Украинская Православная Церковь – это не просто самая большая конфессия в Украине, это еще и самая массовая, если выражаться светским языком.

Наши храмы всегда переполнены, особенно в Великий пост, когда все максимально концентрируют свое внимание на религиозной жизни, все исповедуются и причащаются. Мы понимаем угрозу и понимаем заботу наших государственных властей. Поэтому принято такое решение, что, если людей будет больше, мы готовы выйти на улицы и там служить».

«И Пасха будет! Пасха будет и в храмах, надеюсь, и Пасха должна быть в сердце каждого человека. Но для того, чтобы она была в сердцах человеческих, мы должны немножко уйти от этой паники, нужно как-то ограничить себя даже от ненужной информации», – сказал владыка Антоний.