В Черновицкой области умерла еще одна пациентка с COVID-19

Сообщается, что пациентка с коронавирусом умерла в Сокирянской районной больнице. Женщина 1952 года рождения 14 марта вернулась из-за границы.

В больницу попала 27 марта, 29 числа у нее подтвердился коронавирус. В тот же день ее состояние ухудшилось, больную перевели в реанимацию.

От коронавируса в Черновицкой области умерла еще одна пациентка. Об этом говорится в Facebook Черновицкой ОГА.

"В ночь на 1 апреля больная умерла. У женщины была двусторонняя пневмония и сахарный диабет", - говорится в сообщении.

По состоянию на 1 апреля, число зараженных достигло 669 человек. Больше всего зафиксировано в Киеве - 134 случая. Еще более сотни случаев зарегистрировано в Черновицкой области.