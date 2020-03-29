Кличко заявил что коронавирус распространяется и охватывает Киев

Кличко заявил, что вирус распространяется и охватывает город.

Более половины киевлян, у которых коронавирус подтвердился за прошедшие сутки, за пределы Украины не выезжали, они были инфицированы в стране. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

"Более половины киевлян, у которых диагноз подтвердился за минувшие сутки, за пределы Украины не выезжали. То есть были инфицированы в Украине. Это означает, что вирус распространяется и охватывает город", - отметил он.

Отметим, число зараженных коронавирусом в столице возросло до 132 человек. За сутки заболели 25 человек.