Кличко заявил что коронавирус распространяется и охватывает Киев

Кличко заявил, что вирус распространяется и охватывает город.
Более половины киевлян, у которых коронавирус подтвердился за прошедшие сутки, за пределы Украины не выезжали, они были инфицированы в стране. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.
"Более половины киевлян, у которых диагноз подтвердился за минувшие сутки, за пределы Украины не выезжали. То есть были инфицированы в Украине. Это означает, что вирус распространяется и охватывает город", - отметил он.
Отметим, число зараженных коронавирусом в столице возросло до 132 человек. За сутки заболели 25 человек.