Продуктовые рынки в Киеве открывать не будут

На время карантина в Киеве не будут открываться продуктовые рынки.

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в столице нет проблем с нехваткой продуктов в магазинах и супермаркетах.

"Тем, кто будет обсуждать тему открытия рынков, отмечу - Киев не будет открывать рынки. Это произойдет только в условиях улучшения ситуации в столице. Работают продуктовые магазины и супермаркеты, нехватки продуктов нет", - заявил Кличко.

Он также подчеркнул, что эпидемия коронавируса в китайском Ухане началась именно с одного из местных рынков.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения Украины разрешило работу продуктовых рынков при условии соблюдения карантинных мер. В частности, это должен быть официальный рынок, который может обеспечить плотность не более одного человека на 20 квадратных метров. При этом персонал рынков и покупатели должны носить средства индивидуальной защиты.