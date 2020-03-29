 

Второй этап медицинской реформы стартовал в Украине

События Сегодня, 18:3850
Второй этап медицинской реформы стартовал в Украине

Сообщается, что договоры на оказание медицинских услуг по программе медицинских гарантий подписали более 1 500 медицинских учреждений, в том числе 50 частных.

 

Таким образом, практически все коммунальные больницы Украины вошли в медицинскую реформу.

В Украине с 1 апреля с запуском Программы медицинских гарантий стартовал второй этап медицинской реформы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

В большинстве регионов больницы подали предложения и получили проект договора на все 26 пакетов медицинской помощи. Теперь они будут получать деньги за медицинские услуги, оказанные конкретному пациенту.
В целом Программа медицинских гарантий увеличивает финансирование на целый ряд медицинских услуг - гемодиализ, лечение инсульта и инфаркта, оказания акушерской и неонатальной помощи, онкологическое лечение. Выделены отдельные средства на паллиатив (мобильный и стационарный) и медицинскую реабилитацию.
Воспользоваться бесплатными медицинскими услугами может любой гражданин Украины. Чтобы получить доступ пациент должен иметь направление от врача первичного звена (для этого сначала нужно заключить декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром) или лечащего врача.
При этом направление не требуется к гинекологу, психиатру, стоматологу и наркологу. Экстренная медицинская помощь оказывается бесплатно каждому и независимо от наличия декларации.
Кроме того, место регистрации никоим образом не будет влиять на то, где человек сможет лечиться.

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