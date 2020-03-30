 

Дело по факту незаконного прослушивания брата Ермака открыла СБУ

События Сегодня, 19:1545
Дело по факту незаконного прослушивания брата Ермака открыла СБУ

Дело возбудили после публикации в Facebook народным депутатом Гео Леросом видео, на котором брат главы Офиса президента Денис Ермак обсуждает назначение на различные должности, в частности, в Киевской таможне, Министерстве инфраструктуры и "Укрзализныци".

 

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту незаконного прослушивания брата главы Офиса президента Дениса Ермака. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Главное следственное управление СБ Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации для видео-фиксации встреч Дениса Ермака, то есть преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 359 Уголовного кодекса Украины", - заявили в СБУ.
В Службе безопасности также прокомментировали сегодняшний визит к Леросу. В частности, в СБУ пояснили, что сотрудники службы пытались вручить нардепу повестку о вызове на допрос в качестве свидетеля в указанном уголовном производстве, однако тот отказался от ее получения и предложил обратиться к его адвокату.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, СБУ, Ермак, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
Чекушка
Чекушка
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?

Новости по теме

Из-за связанного с Ермаком коррупционного скандала САП открыла дело
Из-за связанного с Ермаком коррупционного скандала САП открыла дело
30-мар-2020, 14:20
Из-за незакрытых школ и детсадов против мэра Харькова возбудили уголовное дело
Из-за незакрытых школ и детсадов против мэра Харькова возбудили уголовное дело
12-мар-2020, 20:22
Из-за наступления на Донбассе офис генпрокурора открыл дело
Из-за наступления на Донбассе офис генпрокурора открыл дело
18-фев-2020, 16:07
Состав СНБО сменил Зеленский
Состав СНБО сменил Зеленский
13-фев-2020, 14:27
После назначения Ермака главой ОП, Путин назначил его приятеля заместителем Главы своей Администрации
После назначения Ермака главой ОП, Путин назначил его приятеля заместителем Главы своей Администрации
11-фев-2020, 15:13

Последние новости

20:41
События
В штате Нью-Йорк заразилось больше людей, чем в Китае
19:35
Публикации
Эксклюзив
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
19:16
Политика
Виктор Медведчук: Санкции против Беларуси – позор для украинской власти
19:15
События
Дело по факту незаконного прослушивания брата Ермака открыла СБУ
18:38
События
Второй этап медицинской реформы стартовал в Украине
18:35
События
Список новых ограничений - кабмин усиливает карантин
16:47
Политика
Кто не видит, что в Украине самая лучшая медицина в Европе, тот агент Кремля - Ульяна Супрун
15:59
Политика
Украинские соросята препятствуют возбуждению уголовного дела против Стерненко, убившего человека.
15:53
Политика / События
Всех малоимущих и безработных Кабмин планирует отправить ремонтировать дороги
15:16
События
Десятки человек сбежали из обсервации в киевском отеле "Козацкий"
15:05
Политика
После образования коалиции Зеленский-Порошенко, в отношении последнего закрыли уголовное дело по коррупции
14:19
Политика
Путин перешёл на дистанционный формат работы
14:03
События
В Испании новый рекорд смертности из-за коронавируса
13:02
События
Продуктовые рынки в Киеве открывать не будут
12:57
События
Кличко заявил что коронавирус распространяется и охватывает Киев
12:53
Политика
Лишился должности один из ключевых топ-менеджеров "Нафтогаза"
12:51
Политика
Закон о заседаниях комитетов Рады в режиме видеоконференции подписал Зеленский
12:49
События
В Черновицкой области умерла еще одна пациентка с COVID-19
12:25
События
Пасхе быть! В УПЦ решили, как будут праздновать главный христианский праздник
11:05
События
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 01.04 (состоянием на 10:00)

Новости ТОП-7

Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 30.03 (состоянием на 10:00)20557
Благодаря реформе «Доктора Смерть» с 1 апреля инфекционистам доступ в больницы будет воспрещён7437
Депутаты Бундестага ФРГ потребовали от США убраться из Евросоюза6869
Карантин будет продлён на два месяца - Аваков5615
Пасхе быть! В УПЦ решили, как будут праздновать главный христианский праздник5349
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 01.04 (состоянием на 10:00)5103
Политический аналитик: Среди украинской элиты первыми, кто пришел на помощь в борьбе с коронавирусом, стали Оксана Марченко и Виктор Медведчук3695

Досуг

С чего начать проектирование частного дома?
С чего начать проектирование частного дома?
Советы о том, с чего начать проектирование частного дома.
Вчера, 18:45147
Бальзам для волос: как подобрать оптимальный вариант
Бальзам для волос: как подобрать оптимальный вариант
Большинство женщин активно используют разнообразные бальзамы для волос, поскольку они позволяют укрепить, увлажнить волосы, а также защитить их от разного рода воздействия внешней среды.
Вчера, 15:52113
Путешествие с детьми: 4 лайфхака
Путешествие с детьми: 4 лайфхака
Заграничное путешествие «взрослого» формата кардинально отличается от поездки с детьми. С ребенком не получится полноценно расслабиться, «оторваться» на полную катушку и посетить за несколько дней все местные достопримечательности
Вчера, 09:0196
«Дарница» выделила 155 тысяч гривен на покупку оборудования, позволяющего выявить коронавирус
«Дарница» выделила 155 тысяч гривен на покупку оборудования, позволяющего выявить коронавирус
Компания «Дарница» приобрела для Киевской ГКБ №4 экспресс-анализатор, позволяющий провести первичное определение заражения SARS-CoV-2.
Вчера, 08:5883
Системы оптимизации производства: почему сегодня без них – никуда
Системы оптимизации производства: почему сегодня без них – никуда
Для многих руководителей проектов получение эффективного производственного потока считается сложной задачей
27-мар-2020, 15:08202
Устройство домашней електропроводки
Устройство домашней електропроводки
Внимание! Этот материал предоставлен исключительно для ознакомления — помните, что электричество может быть смертельно опасно
27-мар-2020, 14:45431

События

В штате Нью-Йорк заразилось больше людей, чем в Китае
В штате Нью-Йорк заразилось больше людей, чем в Китае
Коронавирус подтвердили у 83 тыс. 712 жителей штата
Сегодня, 20:4136
Дело по факту незаконного прослушивания брата Ермака открыла СБУ
Дело по факту незаконного прослушивания брата Ермака открыла СБУ
СБУ пыталась вызвать Гео Лероса на допрос в качестве свидетеля в указанном уголовном производстве
Сегодня, 19:1547
Второй этап медицинской реформы стартовал в Украине
Второй этап медицинской реформы стартовал в Украине
Украинцам расширили доступ к бесплатной медицине
Сегодня, 18:3852
Список новых ограничений - кабмин усиливает карантин
Список новых ограничений - кабмин усиливает карантин
Ограничения будут действовать до 24 апреля
Сегодня, 18:3564
Всех малоимущих и безработных Кабмин планирует отправить ремонтировать дороги
Всех малоимущих и безработных Кабмин планирует отправить ремонтировать дороги
Кабмин займется составлением списка малоимущих украинцев для предоставления им финансовой помощи во время карантина в Украине
Сегодня, 15:532535
Десятки человек сбежали из обсервации в киевском отеле "Козацкий"
Десятки человек сбежали из обсервации в киевском отеле "Козацкий"
Нарушителям грозят штрафы по 17 тысяч гривен
Сегодня, 15:1692
7 Днів