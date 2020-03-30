Дело по факту незаконного прослушивания брата Ермака открыла СБУ

Дело возбудили после публикации в Facebook народным депутатом Гео Леросом видео, на котором брат главы Офиса президента Денис Ермак обсуждает назначение на различные должности, в частности, в Киевской таможне, Министерстве инфраструктуры и "Укрзализныци".

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту незаконного прослушивания брата главы Офиса президента Дениса Ермака. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Главное следственное управление СБ Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации для видео-фиксации встреч Дениса Ермака, то есть преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 359 Уголовного кодекса Украины", - заявили в СБУ.

В Службе безопасности также прокомментировали сегодняшний визит к Леросу. В частности, в СБУ пояснили, что сотрудники службы пытались вручить нардепу повестку о вызове на допрос в качестве свидетеля в указанном уголовном производстве, однако тот отказался от ее получения и предложил обратиться к его адвокату.