В штате Нью-Йорк заразилось больше людей, чем в Китае

По его словам, за последние сутки в штате было зафиксировано 7917 случаев заражения.

Общее количество инфицированных на данных момент достигло 83 тыс. 712 человек. Для примера, в Китае, с начала вспышки коронавируса, было зафиксировано чуть больше 82 тыс. случаев заражения.

Коронавирусом заразились почти 84 тыс. жителей штата Нью-Йорк. Об этом в эфире CNN заявил губернатор штата Эндрю Куомо,сообщает РБК-Украина.

Также Куомо сообщил о продолжающемся росте смертей от инфекции. Со вчерашнего дня от вируса скончался 391 житель штата. Общее число смертельных случаев от COVID-19 в регионе приближается к двум тысячам, добавил Куомо.

По его словам, пик заболевания коронавирусом в штате достигнет максимума в конце апреля.