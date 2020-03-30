Монастырск на сегодня очаг эпидемии коронавируса. За сутки заболел мэр и 78 человек

В Монастырисском районе Тернопольской области число заболевших коронавирусом к ввечеру среды составило 78 человек.
Среди них пятеро детей. Днем зараженных было на одного меньше.
Свежую статистику привел в своем Facebook глава Монастырисской райгосадминистрации Павел Дронь.
"На 20:00 в Монастырисском районе инфицированных коронавирусом 78 человек", - сообщил чиновник.
Он привел данные о заболевших по населенным пунктам:
- Монастыриска - 45 человек;
- село Швейков - 9;
- село Ковалевка - 7 (1 летальный);
- село Горишняя Слободка - 4;
- села Нижняя Слободка, Бертники, Григорив - по 2;
- села Чех, Гончаровка, Коржова, Криница, Велеснив, Доброводы, Дубенка - по 1.