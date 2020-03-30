Монастырск на сегодня очаг эпидемии коронавируса. За сутки заболел мэр и 78 человек

В Монастырисском районе Тернопольской области число заболевших коронавирусом к ввечеру среды составило 78 человек.

Среди них пятеро детей. Днем зараженных было на одного меньше.

Свежую статистику привел в своем Facebook глава Монастырисской райгосадминистрации Павел Дронь.

"На 20:00 в Монастырисском районе инфицированных коронавирусом 78 человек", - сообщил чиновник.

Он привел данные о заболевших по населенным пунктам: