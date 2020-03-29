В школе Львова решили, что детям знания не нужны, пусть сразу едут в Польшу клубнику собирать

Директор одной из львовских школ запретил учителям использовать часть видеоуроков, которые будут транслировать в рамках проекта "Всеукраинская школа онлайн", из-за "неправильных", на его взгляд, телеканалов.

Об этом свидетельствует информация на Facebook-странице Львовской средней общеобразовательной школы восточных языков и боевых искусств Будокан.

Так, директор образовательного учреждения Александр Козловский объявил о собственном решении по поводу проекта "Всеукраинская школа онлайн", который украинская власть предложила школьникам как альтернативу для обучения во время карантина.

"Дорогие друзья! В связи с широко разрекламированной компанией внедрения дистанционных занятий с украинскими детьми "Всеукраинская школа онлайн" с 6 апреля 2020 года, обращаем Ваше внимание на проведение on-line занятий с Вашими детьми на антиукраинских каналах Zik, 112 и NewsOne!" - сказано в заявлении.

Уточняется, что руководство ЛСОШ Будокан решило не рекомендовать родителям и детям использовать контент каналов 112, Zik и NewsOne для дистанционного обучения.

"...Учителям ЛСОШ Будокан запрещается использовать контент дистанционного образования на этих каналах при подготовке собственных стрим-уроков, предметных презентаций и проведения on-line занятий", - говорится в сообщении.

На заявление Александра Козловского в Facebook отреагировала телеведущая одного из упомянутых им телеканалов Юлия Колтак.

"Правильно, зачем детям знания, пусть сразу едут в Польшу клубнику собирать. А ещё можете выучить с ними кричалки - на митингах смогут зарабатывать. "Разруха не в клозетах...", а впрочем, чего ещё можно было ожидать от школы на улице Шухевича..." - написала она.





