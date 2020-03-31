Что лучше убивает коронавирус. Мыло или антисептик?

Пока нет вакцины, главное, что требуется от нас для профилактики распространения коронавирусной инфекции, — гигиена. Роспотребнадзор рекомендует мыть руки после посещения любых общественных мест, поездок на общественном и личном транспорте, прикосновений к дверным ручкам, деньгам, перед едой и приготовлением пищи. Только это надо делать правильно — с моющим или антисептическим средством.

Чем обрабатывать руки

Хотя фармацевтическая промышленность предлагает множество различных антисептиков для рук, по мнению ученых, эффективнее всего — мыло и теплая вода. В рекомендациях Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Министерства здравоохранения США говорится, что антисептики следует использовать, только если нет возможности вымыть руки с мылом.

Как мыло уничтожает коронавирус

SARS-CoV-2 — одноцепочечный РНК-содержащий вирус. Цепочка рибонуклеиновой кислоты упакована в белковую оболочку — капсид, покрытый двумя слоями липидов: жиров и жироподобных веществ. От них и отходят белковые "шипы"-отростки, напоминающие корону.

Мыло разрушает липидную оболочку, и вирус растворяется в воде. Даже патогенные частицы, сохранившие целостность, мыло отрывает от кожи — они легко смываются вместе с пеной.

Важно правильно мыть руки

Чем теплее вода, тем лучше. И не нужно какое-то специальное мыло — хозяйственное или антибактериальное, годится самое обычное. Главное — пена, вместе с которой уходит вирус.