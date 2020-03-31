Что лучше убивает коронавирус. Мыло или антисептик?

Пока нет вакцины, главное, что требуется от нас для профилактики распространения коронавирусной инфекции, — гигиена. Роспотребнадзор рекомендует мыть руки после посещения любых общественных мест, поездок на общественном и личном транспорте, прикосновений к дверным ручкам, деньгам, перед едой и приготовлением пищи. Только это надо делать правильно — с моющим или антисептическим средством.
Чем обрабатывать руки
Хотя фармацевтическая промышленность предлагает множество различных антисептиков для рук, по мнению ученых, эффективнее всего — мыло и теплая вода. В рекомендациях Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Министерства здравоохранения США говорится, что антисептики следует использовать, только если нет возможности вымыть руки с мылом.
Как мыло уничтожает коронавирус
SARS-CoV-2 — одноцепочечный РНК-содержащий вирус. Цепочка рибонуклеиновой кислоты упакована в белковую оболочку — капсид, покрытый двумя слоями липидов: жиров и жироподобных веществ. От них и отходят белковые "шипы"-отростки, напоминающие корону.
Мыло разрушает липидную оболочку, и вирус растворяется в воде. Даже патогенные частицы, сохранившие целостность, мыло отрывает от кожи — они легко смываются вместе с пеной.
Важно правильно мыть руки
Чем теплее вода, тем лучше. И не нужно какое-то специальное мыло — хозяйственное или антибактериальное, годится самое обычное. Главное — пена, вместе с которой уходит вирус.
Мылу нужно время, чтобы разрушить оболочку вируса, — минимум 20 секунд. Мыльная пена должна покрывать руки полностью, включая запястья и тыльную сторону ладони, необходимо, чтобы пена проникла между пальцами и под ногти.
Если мыла и воды нет
В этом случае специалисты рекомендуют санитайзеры, или антисептические средства на основе этанола — обычного спирта, который убивает SARS-CoV-2 примерно за 30 секунд.
Поэтому не надо вытирать руки сразу после обработки антисептиком, пусть высохнут. Техника в целом аналогична намыливанию.
По мнению ученых, этанола в дезинфицирующем средстве должно быть не меньше 70%. Требования CDC помягче — 60%.
Исследования показывают, что жир и грязь ослабляют воздействие антисептиков, так что лучше предварительно помыть руки с мылом. К тому же спиртовыми санитайзерами нельзя пользоваться часто — они, в отличие от мыла, раздражают кожу, делая ее более восприимчивой к вирусу.
Сделай сам
На сайте ВОЗ размещена инструкция по самостоятельному изготовлению дезинфицирующих средств: 80% этанола или 75% изопропанола с добавлением 1,45% глицерина и 0,125% перекиси водорода.
Спирт и перекись водорода убивают инфекцию, а глицерин увлажняет кожу. Подойдет и любой другой увлажнитель, например алоэ вера.
Влажные салфетки
Если под рукой нет антисептика, помогут спиртовые салфетки. А вот антибактериальные на основе хлорида бензалкония против SARS-CoV-2 бесполезны, считают ученые.