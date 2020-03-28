Как обрабатывать и чем мыть принесенные из магазина продукты в связи с распространением коронавируса.

"Как обрабатывать продукты, которые я приношу из магазина? Овощи и фрукты можно помыть. А что делать с товаром в упаковках?

Упаковку следует обработать антибактериальными салфетками. Если продукт герметично упакован, то промыть водой с мылом", - сообщается в Telegram-канале https://t.me/terminovo со ссылкой на ответы службы ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 750 тысяч случаев заражения, более 36 тысяч человек скончались.