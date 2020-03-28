Эффективность лимона и имбиря против коронавируса это плацебо - эксперт ВОЗ

Есть имбирь и лимон для поддержания здоровья можно, однако лечебный эффект этих продуктов против коронавирусной инфекции COVID-19 не доказан, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"Все, что помогает нам чувствовать себя лучше, все, что придает уверенность и все, что вы считаете не опасным, безусловно, может иметь позитивное влияние на здоровье. Но это не одно и то же, что говорить, что это эффективно против заболевания. На данный момент не существует терапии, эффективность которой в борьбе с COVID-19 подтверждена", - сказал он в ответ на вопрос, помогает ли имбирь защититься или вылечиться от нового коронавируса.