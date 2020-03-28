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События Вчера, 23:5755
Кошки стали заражаться новым коронавирусом

Власти Гонконга объявили, что у кошки пациента, болеющего COVID-19, обнаружили коронавирус SARS-CoV-2.

 

Об этом сообщает китайский государственный сайт China.org.cn.

После того как у хозяина кошки диагностировали болезнь, питомца отправили в карантинный изолятор в порту Гонконга. Представители гонконгского департамента сельского хозяйства, рыбного промысла и охраны природы проверили домашнее животное на коронавирус SARS-CoV-2 и обнаружили инфекцию в его ротовой и носовой полостях, а также в кишечнике.

Представитель департамента заявил, что у кошки отсутствуют симптомы болезни. Тем не менее специалисты продолжают следить за ее состоянием и планируют провести повторные тесты. Ранее в Гонконге коронавирус SARS-CoV-2 нашли у двух домашних собак. Департамент рекомендовал изолировать питомцев, живших с людьми, которые заразились новой коронавирусной инфекцией.

Еще одно свидетельство того, что кошки могут заражаться коронавирусом SARS-CoV-2, приводит журнал Nature. Издание рассказывает об эксперименте, поставленном в Харбинском ветеринарном исследовательском институте в Китае, во время которого новой коронавирусной инфекцией пытались заразить кошек, собак, кур, свиней и уток. Ученые добились успеха только с кошками и зафиксировали передачу инфекции от одной кошки другой. В то же время они не смогли получить прямых доказательств, что кошки способны заразить людей.

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что подтвержденных данных о возможности заражения COVID‑19 от собак, кошек или других домашних животных нет. Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. Чтобы избежать заражения, рекомендуется держаться на расстоянии более метра от инфицированных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

В феврале сообщалось, что в китайском городе Ухань добровольцы занимались спасением домашних животных, которые остались без хозяев из-за вспышки новой коронавирусной инфекции. Волонтерам приходится с риском для жизни проникать в запертые квартиры и вызволять брошенных кошек и собак.

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