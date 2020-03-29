 

Создан простой способ выявить 50 видов рака

События Вчера, 23:5849
Создан простой способ выявить 50 видов рака

Международная группа ученых нашла способ выявления 50 видов рака. Метод основан на простом анализе крови с использованием специального алгоритма, сообщает научный журнал Annals of Oncology.

 

В ходе исследований специалисты проверили почти семь тысяч образцов крови, в 99 процентах случаев определяемый алгоритмом диагноз оказался точным. При этом ученые считают, что метод нуждается в доработке, так как существует определенный риск получения ложного диагноза.

Тест распознал 50 различных видов рака с точностью лишь до 44 процентов. Ученые выяснили, что она варьируется в зависимости от стадии заболевания: на ранних этапах точность достигает всего 18 процентов, тогда как при поздних стадиях онкологии гарантируется практически стопроцентная вероятность корректного диагностирования.

Новый метод тестирования основан на компьютерной программе, которая анализирует паттерны метилирования ДНК из тысяч образцов крови. После обучения алгоритм получил образцы крови 1521 пациента с онкологией и 1531 здорового человека. Программа запомнила характерные паттерны конкретных видов рака, чтобы находить их в образцах крови пациентов. Исследование было профинансировано стартапом Grail, одним из инвесторов которого является основатель Amazon Джефф Безос.

Ранее международная группа ученых заявила о необходимости масштабного финансирования программ по диагностике и лечению детского рака. В случае инвестирования ученые предсказали спасение миллионов жизней и покрытие всех расходов, в обратном случае — смерть 11 миллионов детей до 14 лет в течение следующих 30 лет.

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Теги: news, новости, Украина, Рак, 7dniv, 7dnivinfo  
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