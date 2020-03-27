13 стран ЕС опубликовали совместное заявление - коронавирус

В заявлении говорится о том, что страны обеспокоены рисками для верховенства закона, которые могут возникнуть в результате "определенных чрезвычайных мер".

Германия и еще 12 стран-членов ЕС обнародовали заявление, в котором обеспокоены посягательством на основные права и свободы человека под предлогом борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщает DW.

Как отмечает агентство AFP, заявление, по всей видимости, стало отсылкой к ситуации в Венгрии, где парламент 30 марта наделил правительство Виктора Орбана исключительными полномочиями на время действия режима ЧС.