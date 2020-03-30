Владелец затонувшего танкера "Делфи" до сих пор не убрал его

Отмечается, что генпрокурор Ирина Венедиктова взяла дело об аварии танкера под личный контроль.

Владелец танкера "Делфи", который затонул вблизи Одессы, до сих пор не убрал судно с побережья, хотя должен был сделать это до 31 марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора Украины.

"Мы будем принимать меры относительно обеспечения судовладельцем компенсации затрат на поднятие и удаление судна и задействуем все законные механизмы, чтобы устранить последствия аварии и загрязнение моря за его счет. Прокуратура приложит все усилия, чтобы не допустить необоснованных расходов из государственного бюджета на эти цели", - заявила она.

Венедиктова также отметила, что поднять танкер со дна стоит от 18 до 24 миллионов гривен.