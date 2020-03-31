Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 02.04 (состоянием на 10:00)

В Украине 804 случаев коронавирусной болезни COVID-19

По данным CGZ, по состоянию на 10:00 апреля 2 года в Украине 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов были вылечены. За день было зафиксировано 135 новых случаев.