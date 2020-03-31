Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 02.04 (состоянием на 10:00)

В Украине 804 случаев коронавирусной болезни COVID-19
По данным CGZ, по состоянию на 10:00 апреля 2 года в Украине 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов были вылечены. За день было зафиксировано 135 новых случаев.
В настоящее время обнаружена болезнь коронавируса:
▪️ Винницкая область-51
▪️ Волынская область-10
▪️ Днепропетровская область-10
▪️ Донецкая область-7
▪️ Житомирская область-6
▪️ Закарпатье-1
▪️ Запорожская область-19
▪️ Ивано-Франковская область-74
▪️ Кировоградская область-7
▪️ Киев-160
▪️ Киевская область-64
▪️ Львовская область-11
▪️ Луганская область-3
▪️ Одесская область-14
▪️ Полтавская область-5
▪️ Ровенская область-19
▪️ Сумская область-26
▪️ Тернопольская область-106
▪️ Харьковская область-1
▪️ Херсонская область-4
▪️ Хмельницкая область-6
▪️ Черновицкая область-143
▪️ Черкасская область-54
▪️ Черниговская область-3