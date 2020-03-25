Из-за сокрытия случаев COVID-19 СБУ провела обыски в клинике Eurolab

Сообщается, что должностных лиц клиники подозревают в возможных действиях, направленных на распространение эпидемии коронавируса в Украине.

Речь идет об умышленном сокрытии информации о положительных результатах тестов.

Служба безопасности Украины провела обыски по делу о сокрытии выявленных случаев коронавируса в клинике Eurolab. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ в Facebook.

"Поэтому 1 апреля 2020 в основании судебного решения были проведены обыски в помещениях ООО "Евролаб" для установления всех обстоятельств данного правонарушения. По их результатам изъяты необходимые для следствия документы и информация", - говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что документы обработают с привлечением специалистов Минздрав. Досудебное расследование продолжается, проводятся следственные и розыскные действия.