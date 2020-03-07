В сети появилось видео подрыва Мерседеса с охраной львовского авторитета Богдана Копытко, совершенного летом 2016

В сети оказалась эксклюзивная видеозапись, на которой зафиксирована попытка покушения на жизнь авторитетного бизнесмена Богдана Копытко по прозвищу "Копыто", совершённого три с половиной года назад на Львовщине.

Речь идет о событиях, произошедших утром 29 августа 2016 на дороге у Старого Села, когда в результате подрыва одного из внедорожников Mercedes из кортежа "Копыта" погибли три его охранника, а еще один - получил тяжелые ранения. Тогда под дорожное покрытие злоумышленники заложили противопехотную мину, и она сработала когда рядом ехала машина. Сам авторитет тогда не пострадал из-за так называемой "ошибки объекта" со стороны киллеров. Он ехал позади. После того, как все произошло, объехал поврежденный автомобиль и уехал с места происшествия