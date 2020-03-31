Работать круглосуточно аптекам рекомендует Кабмин

Кабинет министров рекомендует аптекам работать круглосуточно во время эпидемии коронавируса в Украине. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Как отмечается, правительство предоставило ряд рекомендаций для бизнеса, которые будут способствовать уменьшению очередей и скоплений посетителей и обеспечат выполнение принятых противоэпидемических мер, в частности:

работать аптекам круглосуточно;

допускать посетителей к торговым залам, в расчете не более одного посетителя на 10 квадратных метров площади, с соблюдением 1,5 метрового расстояния между лицами.

Вместе с тем, в правительстве разрешили работу продуктовых рынков в условиях карантина. Работа продуктовых рынков разрешается только при условии соблюдения ряда требований.