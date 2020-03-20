 

ООН требует от Украины отменить амнистию участникам Майдана

События Сегодня, 16:02135
ООН требует от Украины отменить амнистию участникам Майдана

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине перечислила главные препятствия в расследовании дела Майдана, среди которых назвала "закон об амнистии" участников протестов на Майдане в 2013-2014 годах.

 

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Мониторинговая миссия отмечает, что в расследовании 98 убийств отсутствует прогресс в открытии производств по 43 людям. Среди главных препятствий для эффективного расследования преступлений выделены следующие факторы:

  • недоукоплектованность судов следователями судьями;
  • недостаточное финансирование учреждений судебных экспертиз;
  • так называемый "закон о неприкосновенности", который не допускает проведения расследования убийств правоохранителей.

Мониторинговая миссия рекомендует Украине: обеспечить независимое и беспристрастное расследование всех без исключения убийств, совершенных во время протестов на Майдане в Киеве, изменить процедуру заочного производства, позволив пересматривать приговор суда после задержания обвиняемого, отменить "закон о неприкосновенности", обеспечить явку в суд подозреваемых и обвиняемых, освобожденных из-под стражи.

И.о. директора ГБР Александр Солоков отметил необходимость учета следственными подразделениями Бюро рекомендаций мониторинговой миссии ООН в своей работе.

Как сообщала "Страна", в феврале и.о. директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова заявила, что для справедливого и честного расследования дел по евромайдановцам необходимо отменить закон об амнистии участников Майдана.

В октябре прошлого года юрист Андрей Портнов призвал тогдашнего генпрокурора Рябошапку либо отпустить экс-бойцов "Беркута", либо расследовать преступления майдановцев.

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