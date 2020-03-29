Информацию, распространённую и.о. главы Закарпатской ОДА о 19 заражённых коронавирусом, киевская лаборатория не подтвердила

Ранее мы сообщали о том, что и.о. главы Закарпатской обладминистрации распространил информацию о том, что 19 человек заразились коронавирусом в церкви.

ДЕТАЛЬНЕЕ: И.о. главы Закарпатской обладминистрации распространил информацию о том, что 20 человек заразились коронавирусом в церкви.

Однако эту информацию столичная лаборатория не подтвердила.

Киевские вирусологи попросила взять новые мазки у больных, потому что по присланным с самого начала, установить коронавирусную инфекцию не смогли. Образцы снова собрали и вчера отправили в Киев.

Более того, специалисты из Киева прилетали в Ужгород настраивать лабораторию для четкого выявления COVID-19.

Так же оказалась фейком информация и.о. председателя ОГА Алексея Гетманенко о заражённом пограничнике. Результаты всех его тестов отрицательные.