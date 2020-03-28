 

Когда хороший мэр заботится о горожанах. В Днепре вырыли 600 могил и купили 1000 мешков для трупов

События Сегодня, 16:1692
Когда хороший мэр заботится о горожанах. В Днепре вырыли 600 могил и купили 1000 мешков для трупов

Мэр Днепра Борис Филатов рассказал, что город закупил тысячу плотных пластиковых мешков для хранения тел, погибших от коронавируса.

 

Город подготовил не 400, как было сказано ранее,  а 600 могил - для возможных жертв Covid-19, хоронить людей будут в закрытых гробах.

Об этом днепровский мэр написал на своей странице в Facebook.

 

По словам Филатова, выдача тел из моргов умерших будет производится в закрытых гробах, тела в герметичных мешках и подвергнуты дезинфекции. На похоронах нельзя присутствовать более чем по одному лицу на территории в 10 квадратных метров.

"Для тех, кому не доходит. Мы готовимся к худшему. На территории городских кладбищ выкопано не 400, а уже 600 могил под возможное захоронение умерших от коронавируса. Для хранения тел закуплена тысяча плотных пластиковых мешков.

Все сотрудники моргов (судмедэксперты и санитары) обеспечиваются средствами индивидуальной защиты. В ближайшее время будет запрещено проведение вскрытия умерших с подверженным заболеванием или подозрением на коронавирус", - написал он.

Мэр Днепра также рассказал о подготовке больниц к эпидемии Covid-19, закупке лекарств и аппаратов ИВЛ, соцпомощи старикам и малоимущим, борьбе с "наливайками" в городе, спецпропусках и ответственности за нарушение карантина.

"Парки, скверы, пляжи, зеленые зоны, а также детские площадки закрыты для посещения. Эти территории будет патрулировать полиция и Национальная гвардия. Нарушителям правил карантина грозит штраф от 17 тыс грн.

Услышьте меня: нельзя гулять по паркам, кататься на качелях, вообще выходить из дома без крайней необходимости. Без преувеличений – это вопрос жизни и смерти. Только соблюдая правила карантина можно избежать массового заражения и не допустить перегрузки системы здравоохранения тысячами больных", - пишет мэр Днепра.

Сообщает "Страна".

 

Когда хороший мэр заботится о горожанах. В Днепре вырыли 600 могил и купили 1000 мешков для трупов
Когда хороший мэр заботится о горожанах. В Днепре вырыли 600 могил и купили 1000 мешков для трупов
Когда хороший мэр заботится о горожанах. В Днепре вырыли 600 могил и купили 1000 мешков для трупов
Когда хороший мэр заботится о горожанах. В Днепре вырыли 600 могил и купили 1000 мешков для трупов
Когда хороший мэр заботится о горожанах. В Днепре вырыли 600 могил и купили 1000 мешков для трупов

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Днепр, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
Чекушка
Чекушка
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?

Новости по теме

Количество смертей от COVID-19 в Британии превысило тысячу
Количество смертей от COVID-19 в Британии превысило тысячу
28-мар-2020, 18:00
Карантинные меры усилила Венгрия
Карантинные меры усилила Венгрия
27-мар-2020, 11:57
Работу общественного транспорта остановят в Ужгороде
Работу общественного транспорта остановят в Ужгороде
19-мар-2020, 18:18
Продление карантина из-за коронавируса допустил Минздрав
Продление карантина из-за коронавируса допустил Минздрав
17-мар-2020, 15:31
Карантин в Украине из-за коронавируса: в Минздраве рассказали о возможных ограничениях
Карантин в Украине из-за коронавируса: в Минздраве рассказали о возможных ограничениях
11-мар-2020, 13:59

Последние новости

18:08
События
Медсестра с COVID-19 умерла в Херсонской области
17:02
События
Отопительный сезон, Киев завершит раньше запланированного
16:16
События
Когда хороший мэр заботится о горожанах. В Днепре вырыли 600 могил и купили 1000 мешков для трупов
16:13
События
Информацию, распространённую и.о. главы Закарпатской ОДА о 19 заражённых коронавирусом, киевская лаборатория не подтвердила
16:02
События
ООН требует от Украины отменить амнистию участникам Майдана
14:04
События
Работать круглосуточно аптекам рекомендует Кабмин
14:01
Экономика
До 10 долларов упала цена российской нефти
12:23
События
В сети появилось видео подрыва Мерседеса с охраной львовского авторитета Богдана Копытко, совершенного летом 2016
11:44
События
Ребенок в ОРДО заразился коронавирусом
11:42
События
Из-за сокрытия случаев COVID-19 СБУ провела обыски в клинике Eurolab
10:14
События
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 02.04 (состоянием на 10:00)
10:02
События
Владелец затонувшего танкера "Делфи" до сих пор не убрал его
10:00
События
Первый случай коронавируса подтвердили в Херсоне, в области - 3 новых, один - летальный
09:58
Политика
Против карантина выступил глава Госпогранслужбы
09:57
События
13 стран ЕС опубликовали совместное заявление - коронавирус
09:48
События
Пик пандемии в Украине будет в октябре и умрет 1,5 млн. человек - вирусолог
09:45
События
Коронавирус в Хмельницкой области: зараженная получила первый отрицательный тест
08:53
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (02.04.20)
08:43
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 2 Апреля
00:00
События
Опубликованы фото «летающей больницы» для зараженных коронавирусом

Новости ТОП-7

Пасхе быть! В УПЦ решили, как будут праздновать главный христианский праздник12018
Всех малоимущих и безработных Кабмин планирует отправить ремонтировать дороги10751
Карантин будет продлён на два месяца - Аваков8625
Депутаты Бундестага ФРГ потребовали от США убраться из Евросоюза8256
Благодаря реформе «Доктора Смерть» с 1 апреля инфекционистам доступ в больницы будет воспрещён8049
Пик пандемии в Украине будет в октябре и умрет 1,5 млн. человек - вирусолог7406
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 02.04 (состоянием на 10:00)6573

Досуг

Какой уход за волосами выбрать
Какой уход за волосами выбрать
Волосы — это украшение человека. Для прекрасной половины человечества они являются самым дорогим аксессуаром. По внешнему виду волос можно судить о здоровье их обладателя.
Сегодня, 10:0575
С чего начать проектирование частного дома?
С чего начать проектирование частного дома?
Советы о том, с чего начать проектирование частного дома.
31-мар-2020, 18:45205
Бальзам для волос: как подобрать оптимальный вариант
Бальзам для волос: как подобрать оптимальный вариант
Большинство женщин активно используют разнообразные бальзамы для волос, поскольку они позволяют укрепить, увлажнить волосы, а также защитить их от разного рода воздействия внешней среды.
31-мар-2020, 15:52135
Путешествие с детьми: 4 лайфхака
Путешествие с детьми: 4 лайфхака
Заграничное путешествие «взрослого» формата кардинально отличается от поездки с детьми. С ребенком не получится полноценно расслабиться, «оторваться» на полную катушку и посетить за несколько дней все местные достопримечательности
31-мар-2020, 09:01108
«Дарница» выделила 155 тысяч гривен на покупку оборудования, позволяющего выявить коронавирус
«Дарница» выделила 155 тысяч гривен на покупку оборудования, позволяющего выявить коронавирус
Компания «Дарница» приобрела для Киевской ГКБ №4 экспресс-анализатор, позволяющий провести первичное определение заражения SARS-CoV-2.
31-мар-2020, 08:5896
Системы оптимизации производства: почему сегодня без них – никуда
Системы оптимизации производства: почему сегодня без них – никуда
Для многих руководителей проектов получение эффективного производственного потока считается сложной задачей
27-мар-2020, 15:08216

События

Медсестра с COVID-19 умерла в Херсонской области
Медсестра с COVID-19 умерла в Херсонской области
Медсестра работала в больнице в Олешках
Сегодня, 18:0832
Отопительный сезон, Киев завершит раньше запланированного
Отопительный сезон, Киев завершит раньше запланированного
Процесс отключения отопления в столичных домах начнут с 5 апреля
Сегодня, 17:0258
Когда хороший мэр заботится о горожанах. В Днепре вырыли 600 могил и купили 1000 мешков для трупов
Когда хороший мэр заботится о горожанах. В Днепре вырыли 600 могил и купили 1000 мешков для трупов
Мэр Днепра Борис Филатов рассказал, что город закупил тысячу плотных пластиковых мешков для хранения тел, погибших от коронавируса. 
Сегодня, 16:1694
Информацию, распространённую и.о. главы Закарпатской ОДА о 19 заражённых коронавирусом, киевская лаборатория не подтвердила
Информацию, распространённую и.о. главы Закарпатской ОДА о 19 заражённых коронавирусом, киевская лаборатория не подтвердила
Ранее мы сообщали о том, что и.о. главы Закарпатской обладминистрации распространил информацию о том, что 19 человек заразились коронавирусом в церкви.
Сегодня, 16:13108
ООН требует от Украины отменить амнистию участникам Майдана
ООН требует от Украины отменить амнистию участникам Майдана
В ООН рекомендуют Украине отменить закон об амнистии участников Майдана - ГБР
Сегодня, 16:02137
Работать круглосуточно аптекам рекомендует Кабмин
Работать круглосуточно аптекам рекомендует Кабмин
Правительство предоставило ряд рекомендаций для бизнеса
Сегодня, 14:0477
7 Днів