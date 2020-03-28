Отопительный сезон, Киев завершит раньше запланированного

Завершение отопительного сезона в Киеве начнется с 5 апреля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение главы Киевской городской государственной администрации.

Согласно документу, процесс отключения отопления в столичных жилых домах начнут с 5 апреля. Ранее отопительный сезон в Киеве завершался 15 апреля.

"Закончить отопительный период жилищного фонда и объектов социальной инфраструктуры города Киева с 5 апреля 2020 года", - говорится в распоряжении.

Заместитель главы КГГА Петр Пантелеев отметил, что уже со следующей недели среднесуточная температура в Киеве будет выше +8 градусов, что дает основания для преждевременного завершения отопительного сезона.

"А на свертывание системы централизованного отопления с протяженностью тепловых сетей свыше 2,7 км необходимо 2-3 дня. Поэтому сворачивание системы начинаем уже сейчас, чтобы синхронизировать отключение с потеплением", - сообщил Пантелеев.