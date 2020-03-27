Первый пациент в Виннице вылечился от коронавируса

"Это 32-летний житель Винницы, у которого симптомы коронавирусной болезни появились после путешествия по странам Европы.

Мужчина чувствует себя хорошо, но еще некоторое время он будет дома, на самоизоляции", - сообщил мэр.

В Виннице от коронавирусной инфекции выздоровел первый пациент. Об этом в Facebook сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов.

По его словам, мужчину уже выписали из больницы.

Напомним, в Винницкой области подтвердили 54 новых случая заражения коронавирусом. Также по состоянию на 2 апреля в области зарегистрировано 133 подозрения на инфекцию.