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События Сегодня, 18:3077
Первый пациент в Виннице вылечился от коронавируса

"Это 32-летний житель Винницы, у которого симптомы коронавирусной болезни появились после путешествия по странам Европы.

 

Мужчина чувствует себя хорошо, но еще некоторое время он будет дома, на самоизоляции", - сообщил мэр.
В Виннице от коронавирусной инфекции выздоровел первый пациент. Об этом в Facebook сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов.
По его словам, мужчину уже выписали из больницы.
Напомним, в Винницкой области подтвердили 54 новых случая заражения коронавирусом. Также по состоянию на 2 апреля в области зарегистрировано 133 подозрения на инфекцию.

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