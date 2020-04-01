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Из-за коронавируса в Вене люди молятся прямо в центре города около «Чумной колоны»
Колонна Святой Троицы, также известная как "Чумная колонна (Pestsäule), в исторической части Вены превратилась в своеобразное место поклонения, где венцы просят Божьей помощи и защиты от коронавируса.

 

Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа в Австрии.

В Австрии с 16 марта действуют жесткие меры, направленные на ограничение распространения коронавируса SARS-CoV-2. В частности, введен запрет собраний в количестве более 5 человек, от граждан требуется находиться в домашней самоизоляции и выходить из дома только в случае необходимости. В то же время, прогулки в одиночестве или вместе с членом семьи, как и бег или езда на велосипеде, не запрещены – чем и пользуются многие жители 2-миллионной австрийской столицы.

В частности, беззаботные прогулки людей в одиночку или по парам можно наблюдать и на Грабен – одной из самых известных пешеходных улиц так называемого "внутреннего города" в исторической части Вены. В центре этой улицы, ведущей от Собора Святого Штефана до бывшей императорской резиденции Гофбург, размещена так называемая "Венская чумная колонна" – посвященный Святой Троице религиозный памятник. Построенный в стиле классического барокко, 21-метровый мраморный монумент был возведен в благодарность за милость Божью после окончания страшной эпидемии чумы 1679 года, унесшей жизни десятков тысяч венцев.

В тяжелые времена нынешней эпидемии коронавируса много жителей Вены снова активно обращается к Богу за помощью и защитой. Некоторые из них возносит молитвы в небо из-под "Чумной колонны", которую со всех сторон своеобразным облаком окружают статуи святых и ангелов, а венчает скульптура Святой Троицы. Так, сейчас у пьедестала памятника можно заметить много лампадок и свечей, детских рисунков с молитвами.

"Защити нас от коронавируса", - говорится на одном из детских рисунков.

"Дорогой Боже, пожалуйста, защити всех дорогих мне людей от коронавируса", - говорится на другом.

Некоторые верующие также обращаются к Святой Короне – раннехристианской мученице, особо почитаемой в Восточной Баварии (Германия) и Австрии: "Святая Корона, проси за нас".

Считается, что Святая Корона (Стефаніда) является покровительницей денег, мясников и искателей сокровищ. Вместе с тем, в последнее время на фоне распространения коронавируса в сети распространяется мнение о том, что к Святой Короне обращаются и с просьбой о предотвращении эпидемий, правда в религиозной профессиональной литературе подтверждений этому нет.

По состоянию на воскресенье, 29 марта, в Австрии было зафиксировано более 8,5 тыс. случаев инфицирования новым коронавирусом, более тысячи из них – в Вене. От Covid-19 уже умерли около 100 австрийцев.

 

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Из-за коронавируса в Вене люди молятся прямо в центре города около «Чумной колоны»
Из-за коронавируса в Вене люди молятся прямо в центре города около «Чумной колоны»
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