Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 03.04 (состоянием на 10:00)

В Украине 942 случаев коронавирусной болезни COVID-19
По данным CGZ, по состоянию на 10:00 апреля 3 года в Украине 942 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов были вылечены. За день было зафиксировано 138 новых случаев.
В настоящее время обнаружена болезнь коронавірусна:
▪️ Винницкая область-61
▪️ Волынская область-10
▪️ Днепропетровская область-12
▪️ Донецкая область-8
▪️ Житомирская область-6
▪️ Закарпатье-24
▪️ Запорожская область-22
▪️ Ивано-Франковская область-81
▪️ Кировоградская область-15
▪️ Киев-180
▪️ Киевская область-70
▪️ Львовская область-13
▪️ Луганская область-3
▪️ Одесская область-20
▪️ Полтавская область-5
▪️ Ровенская область-25
▪️ Сумская область-30
▪️ Тернопольская область-114
▪️ Харьковская область-1
▪️ Херсонская область-4
▪️ Хмельницкая область-7
▪️ Черновицкая области-171
▪️ Черкасская область-55
▪️ Черниговская область-5