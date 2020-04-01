 

Месяц без прогулок и возможное ослабление карантина: что предлагает Кабмин

События Сегодня, 12:5447
Месяц без прогулок и возможное ослабление карантина: что предлагает Кабмин

В конце апреля может начаться постепенное ослабление карантина

Карантин в Украине в конце апреля могут ослабить, при условии снижения уровня заболеваемости коронавирусом. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Подробнее о решении Кабмина - в материале РБК-Украина.

Так, Шмыгаль анонсировал такие шаги:

  • правительство продолжает усиливать меры по защите внешних границ и в соответствии с решением правительства, остается работать только 21 пункт пропуска на госгранице.
  • вводится обязательная обсервациям на 14 дней для всех лиц, которые будут прибывать в Украину.
  • запрещается передвигаться по улицам группами более двух человек, кроме случая сопровождения детей.
  • правительство призывает воздержаться от шашлыков и прогулок в парках на ближайшие 3-4 недели.
  • Шмыгаль заявил, что Украина не может позволить себе не работать полгода, или 2-3 месяца. По расчетам Кабмина, через три недели те, кто сейчас заболел коронавирусом, должны выздороветь, а введенные ограничения помешают болезни распространяться.
  • если будет зафиксировано динамику снижения заболеваемости, то в конце апреля может начаться постепенное ослабление карантинных мероприятий. Этот процесс будет происходить в несколько этапов: на работу пойдут люди трудоспособного возраста и параллельно будет частично восстанавливаться движение общественного транспорта, это позволит с начала мая начать рестарт экономики, но это не означает ослабление других карантинных мероприятий.
  • поскольку угроза распространения коронавируса за три недели никуда не исчезнет, ​​ограничения на прогулки, массовые собрания и другие развлечения будут действовать. Все будут обязаны носить маски и соблюдать карантин.
  • для пожилых людей, студентов и школьников карантин будет продлен.
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Теги: news, новости, Украина, Карантин, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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