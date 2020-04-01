Решение Кабмина об ужесточении карантина опубликовано

Согласно документу, с 6 апреля запрещается:

пребывание в общественных местах без респиратора или маски;

перемещение группой количестве более чем два человека (кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет).

При этом запрещено посещение учебных заведений; парков, скверов, зон отдыха и т.д.; пребывание в общественных местах детей до 14 лет без сопровождения; посещение спортивных и детских площадок.

Также продолжается запрет на массовые мероприятия и на работу ресторанов, кафе, торгово-развлекательных центров и других учреждений развлекательной сферы и бытового обслуживания.

Также закрепляются правила проведения самоизоляции и обсервации. Контроль за соблюдением режима самоизоляции осуществляется полицейскими, военнослужащими, Национальной гвардией, работниками государственных учреждений Министерства здравоохранения и тому подобное.

Сообщает РБК-Украина.