Массовые празднования Пасхи запретили в Украине

Согласно принятому постановлению, до 24 апреля запрещено проведение всех массовых мероприятий. Под запрет попали культурные, развлекательные, спортивные, социальные и религиозные мероприятия.

Кабинет министров на время карантина в Украине - до 24 апреля - запретил все массовые религиозные празднования, в том числе праздника Пасхи. Соответствующее постановление опубликовано на правительственном портале.

Таким образом, запрещены массовые празднования Пасхи, которая в этом году отмечается 19 апреля (православная) и 12 апреля (католическая).

Разрешены только массовые мероприятия, необходимые для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления. При этом нужно, чтобы у всех участников были средства индивидуальной защиты - маски или респираторы.