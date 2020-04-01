 

Массовые празднования Пасхи запретили в Украине

События Сегодня, 16:5062
Массовые празднования Пасхи запретили в Украине

Согласно принятому постановлению, до 24 апреля запрещено проведение всех массовых мероприятий. Под запрет попали культурные, развлекательные, спортивные, социальные и религиозные мероприятия.

 

Кабинет министров на время карантина в Украине - до 24 апреля - запретил все массовые религиозные празднования, в том числе праздника Пасхи. Соответствующее постановление опубликовано на правительственном портале.
Таким образом, запрещены массовые празднования Пасхи, которая в этом году отмечается 19 апреля (православная) и 12 апреля (католическая).
Разрешены только массовые мероприятия, необходимые для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления. При этом нужно, чтобы у всех участников были средства индивидуальной защиты - маски или респираторы.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Пасха, Карантин, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
Чекушка
Чекушка
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?

Новости по теме

Решение Кабмина об ужесточении карантина опубликовано
Решение Кабмина об ужесточении карантина опубликовано
Сегодня, 14:23
Список новых ограничений - кабмин усиливает карантин
Список новых ограничений - кабмин усиливает карантин
1-апр-2020, 18:35
Украина закрыла выезд за границу: действует запрет на международные перевозки пассажиров
Украина закрыла выезд за границу: действует запрет на международные перевозки пассажиров
17-мар-2020, 09:39
Кабмин обнародовал постановление о карантине
Кабмин обнародовал постановление о карантине
12-мар-2020, 08:56
Ограничительные меры из-за коронавируса в Украине анонсировали в Минздраве
Ограничительные меры из-за коронавируса в Украине анонсировали в Минздраве
5-мар-2020, 14:00

Последние новости

18:10
Политика
Служебные командировки на время карантина запретил Генштаб
18:08
Политика
Указ об отправке украинских медиков в Италию подписал Зеленский
17:02
Политика
Отключать электроснабжение водоканалам и шахтам на время карантина запретил Кабмин
16:50
События
Массовые празднования Пасхи запретили в Украине
14:53
Политика
Власть и недоразвитые национал-радикалы сделали детей заложниками своей расправы над независимыми СМИ
14:23
События
Решение Кабмина об ужесточении карантина опубликовано
13:01
События
Для пожилых людей, школьников и студентов Кабмин продлит карантин
12:54
События
Месяц без прогулок и возможное ослабление карантина: что предлагает Кабмин
12:53
Политика
Ослабление карантина в конце апреля допускают в Кабмине
12:48
События
К отметке в 200 человек в Киеве приближается число зараженных коронавирусом
12:22
Политика
Коэффициент для индексации пенсий установил Кабмин
10:20
События
Въезд транспорта из-за коронавируса ограничили в Черновицкую область
10:13
Политика
Попытку России отменить санкции заблокировала Украина в Генассамблее ООН - Кулеба
10:11
События
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 03.04 (состоянием на 10:00)
10:05
Политика
Резолюцию глобальной солидарности в борьбе с коронавирусом приняла генассамблея ООН
10:00
Политика
Закон об изменениях в бюджет-2020 по питанию военных вступил в силу
09:58
События
Более 1300 человек за сутки стали жертвами коронавируса во Франции
09:55
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (03.04.20)
09:43
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 3 Апреля
08:00
События
Из-за коронавируса в Вене люди молятся прямо в центре города около «Чумной колоны»

Новости ТОП-7

Пик пандемии в Украине будет в октябре и умрет 1,5 млн. человек - вирусолог23881
Пасхе быть! В УПЦ решили, как будут праздновать главный христианский праздник18045
Всех малоимущих и безработных Кабмин планирует отправить ремонтировать дороги12939
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 02.04 (состоянием на 10:00)11022
Депутаты Бундестага ФРГ потребовали от США убраться из Евросоюза8412
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 03.04 (состоянием на 10:00)6770
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 01.04 (состоянием на 10:00)6081

Досуг

Доставка товаров из Польши
Доставка товаров из Польши
Все больше людей отдают предпочтение покупкам через интернет. Это очень удобно и выгодно. Чтобы найти необходимый товар, не нужно бегать по магазинам и ездить по городу, тратя время на дорогу
Сегодня, 12:0675
Установка ГБО на «Хонду»
Установка ГБО на «Хонду»
Все автолюбители, в том числе владельцы «Хонды», знают, что значительную часть расходов по обслуживанию транспортных средств составляют затраты на заправку
Вчера, 19:53100
Ручки для межкомнатных дверей: виды и особенности
Ручки для межкомнатных дверей: виды и особенности
Чтобы выбрать оптимальный вариант ручек для дверей, особенно межкомнатных, нужно сперва хорошенько ориентироваться в их разновидностях и особенностях.
Вчера, 19:45100
Какой уход за волосами выбрать
Какой уход за волосами выбрать
Волосы — это украшение человека. Для прекрасной половины человечества они являются самым дорогим аксессуаром. По внешнему виду волос можно судить о здоровье их обладателя.
Вчера, 10:0594
С чего начать проектирование частного дома?
С чего начать проектирование частного дома?
Советы о том, с чего начать проектирование частного дома.
31-мар-2020, 18:45259
Бальзам для волос: как подобрать оптимальный вариант
Бальзам для волос: как подобрать оптимальный вариант
Большинство женщин активно используют разнообразные бальзамы для волос, поскольку они позволяют укрепить, увлажнить волосы, а также защитить их от разного рода воздействия внешней среды.
31-мар-2020, 15:52145

События

Массовые празднования Пасхи запретили в Украине
Массовые празднования Пасхи запретили в Украине
Массовые празднования запрещены до 24 апреля
Сегодня, 16:5063
Решение Кабмина об ужесточении карантина опубликовано
Решение Кабмина об ужесточении карантина опубликовано
Новые ограничения вступят в силу с 6 апреля
Сегодня, 14:23150
Для пожилых людей, школьников и студентов Кабмин продлит карантин
Для пожилых людей, школьников и студентов Кабмин продлит карантин
Правительство продлит карантин для борьбы с коронавирусом
Сегодня, 13:01187
Месяц без прогулок и возможное ослабление карантина: что предлагает Кабмин
Месяц без прогулок и возможное ослабление карантина: что предлагает Кабмин
В конце апреля может начаться постепенное ослабление карантина
Сегодня, 12:54109
К отметке в 200 человек в Киеве приближается число зараженных коронавирусом
К отметке в 200 человек в Киеве приближается число зараженных коронавирусом
За последние сутки подтвердили 28 новых случаев
Сегодня, 12:4890
Въезд транспорта из-за коронавируса ограничили в Черновицкую область
Въезд транспорта из-за коронавируса ограничили в Черновицкую область
Будет установлено 5 карантинных КПП
Сегодня, 10:2079
7 Днів