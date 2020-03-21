В Италии и Франции начались распродажи жилья

В условиях пандемии коронавируса c начала марта 2020-го увеличилось число зарубежных вилл и апартаментов, выставленных на продажу с дисконтом до 30 процентов.

Больше всего таких объектов во Франции и Италии, говорится в материалах консалтинговой компании Knight Frank, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают аналитики, несмотря на начавшиеся распродажи жилья, число заявок на покупку недвижимости за границей в марте снизилось на 25-35 процентов в зависимости от направления (в сравнении с мартом 2019-го). При этом наибольшее число запросов от потенциальных покупателей поступило именно на объекты недвижимости с дисконтом (80 процентов от общего количества), 15 процентов — на миграционные программы, 5 процентов — на сезонную аренду (в основном уединенных вилл).

«Что касается локаций, то интерес проявляют преимущественно к приобретению недвижимости в европейских странах, — констатируют эксперты. — 50 процентов запросов приходится на Италию, Францию и Испанию — страны, которые сейчас больше всего пострадали от эпидемии COVID-19. Остальные запросы распределились между другими европейскими направлениями, а именно Лондоном, Кипром и Грецией, а также странами, участвующими в миграционных программах».

В обозримом будущем в Knight Frank не ожидают падения спроса на недвижимость за границей: аналитики указывают, что у инвесторов в настоящее время появилась физическая возможность и свободное время для отслеживания ситуации на рынке. «В сложившихся условиях они могут присмотреться к инвестиционной недвижимости и возможностям диверсификации своего портфеля, сейчас есть перспективы выхода на рынок на крайне выгодных условиях», — подчеркивают специалисты.