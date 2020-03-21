 

В финансировании терроризма подозревают подполковника СБУ

События Сегодня, 22:230
В финансировании терроризма подозревают подполковника СБУ

Задержанный - старший оперуполномоченный по особо важным делам Управления Службы безопасности Украины в Волынской области.

 

В Донецкой области следователи Государственного бюро расследований задержали подполковника Службы безопасности и его сообщника при содействии финансированию терроризма в особо крупном размере. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"По предварительной информации, сотрудник СБУ систематически предоставлял военнослужащим, которые выполняют задачи на линии разграничения в условиях ведения боевых действий, взятки за непрепятствование незаконному перемещению наличных средств через линию разграничения. 3 апреля 2020 года после предоставления очередной части неправомерной выгоды в сумме 28 тыс. грн подполковника СБУ и его сообщника задержано в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Во время задержания у злоумышленников изъяли 6 млн 400 тыс. российских рублей (около 2 млн 300 тыс. грн по курсу НБУ), которые они пытались передать через линию разграничения на временно оккупированную территорию Донецкой области.
Досудебным расследованием руководит Военная прокуратура объединенных сил. Оперативное сопровождение - Управление внутренней безопасности СБУ. В случае доказательства вины злоумышленникам грозит от 10 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

 

 

 

В финансировании терроризма подозревают подполковника СБУ
В финансировании терроризма подозревают подполковника СБУ

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Теги: news, новости, Украина, СБУ, 7dniv, 7dnivinfo, терроризм  
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