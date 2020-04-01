В Турции будут лечить коронавирус кровью с антителами уже переболевших

Турция со следующей недели начинает кампанию по сдаче крови переболевших коронавирусом граждан для ее переливания новым заболевшим, заявил глава турецкого отделения общества Красного Полумесяца Керем Кынык.

"Со следующей недели мы приступаем к новому методу лечения. Необходимо, чтобы прошло 14 дней после того, как инфицированный коронавирусом пациент выздоровел и выписался из больницы. По причине отсутствия вакцины против вируса мы вынуждены использовать свои возможности... Я считаю, что этот метод станет одним из самых эффективных в мире", - цитирует Кыныка телеканал TRT.

Он добавил, что в донорской плазме переболевших COVID-19 содержатся антитела к новому коронавирусу, и ее переливание поможет другим инфицированным быстрее выздороветь.