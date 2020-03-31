Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 04.04 (состоянием на 10:00)

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 4 апреля в Украине 1096 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели.
За сутки было зафиксировано 154 новых случая.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 66 случаев;
Волынская область - 17 случаев;
Днепропетровская область - 14 случаев;
Донецкая область - 8 случаев;
Житомирская область - 9 случаев;
Закарпатская область - 24 случая;
Запорожская область - 28 случаев;
Ивано-Франковская область - 94 случая;
Кировоградская область - 19 случаев;
Киев - 195 случаев;
Киевская область - 77 случаев;
Львовская область - 14 случаев;
Луганская область - 3 случая;
Одесская область - 26 случаев;
Полтавская область - 8 случаев;
Ровенская область - 31 случай;
Сумская область - 37 случаев;
Тернопольская область - 135 случаев;
Харьковская область - 1 случай;
Херсонская область - 8 случаев;
Хмельницкая область - 10 случаев;
Черновицкая область - 206 случаев;
Черкасская область - 61 случай;
Черниговская область - 5 случаев.