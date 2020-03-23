Может ли коронавирус жить на волосах человека

Профессора университетов и врачи-дерматологи рассказали о продолжительности жизни коронавируса на различных поверхностях, а также оценили возможность их обитания на волосах.

Об этом сообщает Daily Star.

Согласно исследованиям, на бумаге коронавирус способен обитать до 24 часов, на металле — двое суток, на пластике — трое суток. На волосах, по мнению главы Института глобального здравоохранения в Йельском университете доктора Саада Омера (Saad Omer), смертельные вирусы не могут жить столько же, сколько на других поверхностях. «Обычно вирусы не обитают так же долго на пористых поверхностях вроде волос, как на гладких типах нержавеющей стали», — прокомментировал эксперт.

Исполняющий обязанности заведующего кафедрой дерматологии в Школе медицины и здравоохранения имени Джорджа Вашингтона доктор Адам Фридман (Adam Friedman) считает, что продолжительность жизни коронавируса на голове зависит от структуры волос конкретного человека, а также от ряда внешних факторов. Специалист пояснил, что чаще всего естественные жиры, содержащиеся на коже головы, выступают защитным барьером против вредных бактерий. «Они действительно обладают некоторыми антимикробными свойствами и не позволяют микроорганизмам "зацепиться" за волосы», — заключил Фридман.

В апреле главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева оценила вероятность принести домой коронавирусную инфекцию на поверхности одежды. «На одежде можно принести вирус. Контактный путь — он существует. Поэтому одежда также может быть источником», — заявила эксперт. Однако, по словам Ткачевой, не стоит поддаваться панике и проводить специальную санитарную обработку одежды.