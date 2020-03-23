Находиться на улице без маски разрешил Кабмин

Как напомнили в Кабмине, в постановлении №211 сказано, что во всех общественных местах граждане должны быть в маске или респираторе.

"Общественное место - часть любого сооружения, которое доступна или открыто для населения, в том числе за плату (подъезды, подземные переходы, стадионы; парки, скверы, детские площадки, стадионы, остановки общественного транспорта, лифты, государственные учреждения, медицинские учреждения и другое)", - цитируют чиновники норму закона.

Но в правительстве отмечают, что перечень общественных мест может быть расширен органами местной власти. Например, в г. Киеве к общественным местам относятся также остановки общественного транспорта и 50-метровая зона вокруг них; церкви и 50-метровая зона вокруг них; заведения торговли закрытого и открытого типов, в частности торговые ряды и рынки; кинотеатры и прилегающая к ним территория и т.п.

"Поэтому мы настоятельно рекомендуем находиться на улице в маске, поскольку в любой момент можете оказаться на территории, которая подпадает под определение "общественное место", - говорится в сообщении.