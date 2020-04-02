В районе Майдана Независимости в Киеве пожар, горят телекоммуникационные кабели

Как сообщается, спасатели не могли получить письменное разрешение на тушение.

В воскресенье, 5 апреля, в Киеве в районе Майдана Независимости горят телекоммуникационные кабели, вызвавшие пожар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dtp.kiev.ua.

"На место прибыла цистерна с пенообразователем, в 7:00 начали заливать колодцы пеной", - говорится в сообщении.

По состоянию на 8 утра, подземный пожар телекоммуникационных кабелей на Крещатике под Майданом и Европейской площадью продолжается, сообщают очевидцы.