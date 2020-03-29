На территорию более 100 гектаров распространился пожар в Чернобыльской зоне

Пожар в Чернобыльской зоне распространился на территорию более 100 гектаров.

Об этом сообщил в Facebook и.о. главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов.

По его словам, ситуация с ликвидацией возгорания сложная. Тушение пожара осложняет повышенный радиационный фон.

"Пожарные продолжают бороться с пожаром, который возник в Чернобыльской зоне. Ситуация сложная. Огонь распространился на Чернобыльскую зону 20 гектаров, но в общем горит более 100 гектаров. Как это сейчас часто бывает, сначала кто-то поджег траву, а затем огонь перекинулся и на деревья... Есть плохие новости - в центре пожара радиация выше нормы. Как вы видите на видео, показания прибора составляют 2,3 при норме 0,14. Но такая ситуация только в очаге пожара", - информирует Фирсов.