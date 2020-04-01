Более 11000 украинцев в сутки возвращается из-за границы

За сутки на территорию Украины, после так называемого закрытия границ, вернулись 11 тысяч наших граждан. Сегодня утром очередей на пунктах пропуска очередей не наблюдается.

Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщает пресс-служба украинских пограничников.

"Утром в пунктах пропуска очередей из путешествующих собственным транспортом и пешеходов нет. За прошедшие сутки без собственного транспорта в Украину прибыло почти 5,2 тыс. человек. Для их перевозки привлекались транспортные средства, предоставленные местной властью и ГСЧС", - говорится в сообщении.

Также из страны выехали 5,1 тысяч человек, в том числе 2 тысячи иностранцев. Пограничники отметили, что за субботу, 4 апреля, совместно с санитарно-карантинными подразделениями провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья 12,6 тысяч человек, которые прибыли в Украину. Ни у кого их них коронавирус обнаружен не был.

"Также в установленном порядке оформлялись информативные соглашения о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки. Кроме того, за минувшие сутки в пунктах пропуска выявлено 3 нарушителей правил карантина, о чем было сообщено сотрудникам полиции", - заявили в Госпогранслужбе.