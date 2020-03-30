ПРОТЕСТИРОВАНЫ НА КОРОНАВИРУС НАМЕСТНИК И БРАТИЯ КИЕВО-ПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЫ

Тестирование на коронавирус прошли братия Киево-Печерской Лавры для предотвращения вспышки эпидемии, вызванной COVID-19, сообщает Lavra.ua.

«Вместе со всеми данное лабораторное исследование в комплексе с медицинским осмотром прошел Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел. Результат обследования будет известен в ближайшее время. Сейчас жалоб на самочувствие у владыки нет», – сказано в сообщении.

В соответствии с санитарными требованиями во всех помещениях монастыря проведена обработка дезинфицирующими растворами. Богослужения совершаются в закрытом режиме с привлечением видеотрансляции.

«Братия Лавры продолжает усиленно молиться о выздоровлении всех, кто заболел новым инфекционным заболеванием», – сказано в сообщении.