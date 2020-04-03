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Между областями запрещают перемещение граждан. На въездах установят КПП
В рамках усиления карантинных мер с 6 апреля между областями будут работать контрольно-пропускные пункты, которые будут действовать по новым правилам, в том числе осуществлять не только проверку документов, но и температурный скрининг.

 

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на онлайн-брифинге 5 апреля, сообщает корреспондент Укринформа.

"Вчера штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций подготовил методические рекомендации, которые обновляют требования к контрольно-пропускным пунктам, как сейчас будут организовываться на въезде-выезде в каждую конкретную область. Мы прописали, кто именно там должен находиться, какие именно мероприятия должны осуществлять, как проводится скрининг, в том числе температурный, проверка документов", - сказал Ляшко.

По его словам, все это делается ради того, чтобы ограничить мобильность населения, а значит уменьшить распространение коронавируса на территории Украины.

Ляшко раз подчеркнул, что если люди будут придерживаться жестких карантинных правил, динамика роста заболевания будет растянута во времени, что позволит предотвратить пик заболевания и подготовить лучше систему здравоохранения, а следовательно сделать невозможным одновременное массовое поступление в больницы очень большого количества инфицированных.

Как сообщал Укринформ, Кабинет министров в пятницу утвердил список дополнительных ограничений в рамках карантина. В частности, речь идет о запрете на: пребывание в общественных местах без маски или респиратора; перемещение группой из более двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей; посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; посещение спортивных и детских площадок и тому подобное.

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Теги: news, новости, Украина, КПП, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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