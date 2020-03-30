Элладская Церковь перенесла торжественное празднование Пасхи

1 апреля 2020 года Синод Элладской Православной Церкви принял решение о переносе торжественного празднования Светлого Христового Воскресения, сообщает сайт Ecclesia.gr.

В пятом пункте синодального постановления сказано: «Мы желаем и молимся о том, чтобы в скором времени опасность миновала, дабы мы все (духовенство и народ) могли удостоиться вместе отпраздновать Светлое Воскресение нашего Господа праздничным Воскресным богослужением во время Отдания великого праздника Пасхи, то есть в полночь со вторника 26 на среду 27 мая 2020 г.».

Кроме того, синодалы призвали всех членов Элладской Церкви к усердной молитве в своих домах: «Сделайте себя алтарем, жертвуя с любовью своим присутствием в святом храме и своим приступанием к Святому Причастию ради всех ваших братьев, которые являются живыми алтарями Бога».

Они также заверили, что священники будут в это время «служить скромно, без громкоговорителей и торжественного колокольного звона «при закрытых дверях», каким бы трудным и огорчительным это ни было для нас, за «жизнь и спасение мира», «в болезнях прибывающих», врачей и медсестер и всех добровольцев, которые в духе самопожертвования отдают себя, чтобы защитить жизнь многих людей и общественное здоровье».