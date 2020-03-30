Это - священник 1992 года рождения, его родители и жена. В тяжелом состоянии сейчас отец священника, мужчина 1956 года рождения. Больные находятся в областной инфекционной больнице, за исключением жены священника, у которой легкая форма коронавируса и лечится амбулаторно. Она находится дома с маленьким ребенком. COVID-19 у них подтверждено ПЦР-тестом. Шестимесячный ребенок тоже больной, ему сделают тест завтра. Кроме того, 2 апреля подтвержден коронавирус еще в одном случае сообщает управление здравоохранения Ужгородского городского совета. Выявлен круг лиц, которые общались с заболевшими. Что касается священника, то, по его словам, последний раз он проводил службу в церкви 8 марта, информирует горсовет.
В Ужгороде заболела коронавирусом целая семья
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