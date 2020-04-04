Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 05.04 (состоянием на 09:00)

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 6 апреля в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
▪️Винницкая область - 75 случаев;
▪️Волинская область - 24 случая;
▪️Днипропетровская область - 14 случаев;
▪️Донецкая область - 9 случаев;
▪️Житомирская область - 11 случаев;
▪️Закарпатская область - 35 случаев;
▪️Запорозжская область - 41 случай;
▪️Ивано-Франковская область - 116 случаев;
▪️Кировоградская область - 41 случай;
▪️Киев - 234 случая;
▪️Киевская область - 91 случай;
▪️Львовская область - 27 случаев;
▪️Луганская область - 3 случая;
▪️Одесская область - 27 случаев;
▪️Полтавская область - 11 случаев;
▪️Ровенская область - 39 случаев;
▪️Сумская область - 51 случай;
▪️Тернопольская область - 160 случаев;
▪️Харьковская область - 1 случай;
▪️Херсонская область - 10 случаев;
▪️Хмельницкая область - 10 случаев;
▪️Черновецкая область - 220 случаев;
▪️Черкаская область - 62 случая;
▪️Черниговская область - 7 случаев.