Начали действовать новые ограничения: масочный режим и передвижение по парам

С понедельника в Украине существенно ужесточены ограничения карантина из-за коронавируса. На улицу нельзя выходить без документов, а в общественных местах введен "масочный режим". Подробно о новых правилах карантина и список всех запретов - в материале РБК-Украина.

Кабмин усилил карантин с 6 апреля

Для борьбы с распространением коронавируса правительство ввело ряд дополнительных ограничений, которые будут действовать в Украине с 6 апреля и до окончания карантина.

В постановлении Кабмина №255 от 2 апреля обозначен список ограничительных мер на время карантинного режима. Основные запреты:

нахождение в общественных местах без средств индивидуальной защиты (маска, респиратор, в т.ч. изготовленные самостоятельно);

перемещение по улице группой более 2-х человек, за исключением сопровождения детей либо служебной необходимости;

лицам до 14 лет запрещено находиться в общественных местах без сопровождения родителей, опекунов или совершеннолетних родственников;

пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность;

посещение спортивных и детских площадок;

посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых, прибрежных зон, за исключением необходимости выгула домашних животных одним человеком;

посещение учреждений паллиативной помощи, органов соцзащиты населения;

посещение учебных заведений;

проведение любых массовых мероприятий (культурных, спортивных, религиозных, общественных), за исключением мероприятий для обеспечения работы органов власти.

Кто должен находиться на самоизоляции: перечень лиц

Правительство определило круг граждан, которые должны соблюдать условия изоляции во время карантина, в связи с повышенной опасностью распространения коронавируса.

На самоизоляции необходимо находиться контактным лицам человека, с подтвержденным диагнозом Covid-19; лицам с подозрением на коронавирус, либо инфицированным с легкой формой заболевания, которые не требуют госпитализации.

Кроме того, правительство предписало соблюдать режим самоизоляции всем пенсионерам старше 60 лет, кроме лиц, которые принимают участие в предотвращении эпидемии или обеспечивают работу объектов критической инфраструктуры.

Граждане, которым необходима самоизоляция, должны предоставить контактные данные, информацию о месте пребывания и сообщить о возможности оказания ухода за ними на период изоляции.

Все эти сведения вносятся в Единый государственный веб-портал электронных услуг. Данные можно также предоставить самостоятельно через специальное мобильное приложение.

Лицам, заявившим о невозможности обеспечения заботы о них на период самоизоляции, разрешается посещение магазинов и аптек, которые находятся на расстоянии не более 2 км, при условии использования средств индивидуальной защиты.

Согласно постановлению Кабмина, одиноким пожилым гражданам и лицам с инвалидностью, которые пребывают на самоизоляции, должно быть предоставлено необходимое сопровождение от органов соцзащиты.

Обязательная обсервация для прибывающих в Украину

Все граждане, которые возвращаются из-за границы (в т.ч. прибывающие из ОРДЛО и Крыма) обязаны пройти обсервацию в течение 2-х недель в месте, определяемом органами власти.

Кроме того, обсервации подлежат лица, дважды нарушившие условия самоизоляции.

Требование о необходимости обсервации не распространяется на дипломатов, представителей международных организаций, водителей грузовых авто,членов авиационных и морских экипажей, в случае отсутствия у них подозрения на инфицирование Covid-19.

За несоблюдение режимов обсервации и самоизоляции предусмотрена административная ответственность в виде штрафа либо уголовная ответственность.

Транспортные ограничения

Перевозки в общественном транспорте во время карантина будут осуществляться для работников медицинских учреждений, заведений торговли, аптек, сотрудников предприятий критической инфраструктуры, важных госучреждений.

Число пассажиров в салоне транспорта не должно превышать количество мест для сидения, при этом все должны быть в масках.

С 6 апреля Кабмин постановил ввести особый режим въезда и выезда на территорию областей с установкой пропускных пунктов. На них будет проводиться температурный скрининг всех водителей и пассажиров транспортных средств.

В случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса, местные органы власти наделяются полномочиями ограничивать сообщение между областями.

На время карантина сохраняется запрет на работу метрополитенов, железнодорожные перевозки, междугороднее автобусное сообщение.

Работа заведений торговли и услуг

В Украине продолжает действовать ограничение на работу развлекательных и торговых центров, фитнес-клубов, салонов красоты, массажа, парикмахерских, культурных заведений, кинотеатров.

Рестораны, бары, кафе и другие заведения общественного питания могут работать без приема посетителей. Допускается организация адресной доставки продукции при наличии у всех сотрудников средств индивидуальной защиты и соблюдения противоэпидемических мер .

Разрешается осуществление торговли следующими категориями товаров: продукты, средства гигиены, топливо, лекарства и медицинское оборудование, корма и препараты для животных, сельхозтехника, семена, пестициды, средства связи, ноутбуки, планшеты.

При этом должно соблюдаться условие о нахождении 1 человека на площади 10 кв.м., персонал и все посетители торгового заведения должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Во время карантина также продолжают работать финансовые учреждения, заведения медицинской практики, ветлечебницы, заправки, СТО, почтовые службы, сервисные службы по подключению телефонной и интернет-связи, мастерские по ремонту компьютерной и бытовой техники, телефонов. Обязательно соблюдение противоэпидемических мер и наличие средств индивидуальной защиты у сотрудников и посетителей данных учреждений.

Стоит отметить,что в Кабмине допускают ослабление карантина в конце апреля. Однако это возможно лишь при условии снижения динамики заболеваемости.