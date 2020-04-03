Почти 80 людей с подозрением на коронавирус забрала скорая за сутки

Ляшко отметил, что за сутки в скорую в общем обратились 89 человек, у которых диагностировали подозрение на коронавирус.

За последние сутки экстренная медицинская помощь выезжала более 13 тысяч раз, 79 украинцев были госпитализированы с подозрением на коронавирус. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

"За минувшие сутки количество выездов экстренной медицинской помощи составила 13 тыс. 744 выездов. Из них с подозрением на коронавирус было 89. Из них 79 человек были госпитализированы в учреждения здравоохранения. Параллельно работают мобильные бригады для забора образцов на тестирование. За минувшие сутки эти мобильные бригады забрали 676 образцов биологического материала, которые доставлены в вирусологическую лабораторию", -рассказал Ляшко.

По последней информации Министерства здравоохранения, в Украинеафіксовано 1319 случаев коронавірусної болезни COVID-19. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.