Из-за коронавируса умер священник в Тернопольской области

Как отмечается, умер священник, у которого первым в Тернопольской области лабораторно подтвердили коронавирус.

Его состояние в последние дни ухудшилось. Пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

В Тернопольской области из-за коронавируса умер еще один человек, мужчина 57 лет из города Залещики. Об этом сообщает Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом.

"Спасти мужчину не удалось. Сегодня утром он умер. Выражаем соболезнования родным", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на утро 6 апреля в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.