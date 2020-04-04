В одной из провинций Китая с 1 мая запретили употреблять в пищу кошек и собак

Многие китайцы из города Шэньчжэнь теперь могут остаться без своих любимых деликатесов.

Все дело в том, что городские власти запретили употреблять в пищу мясо собак и кошек, которое очень любили некоторые гурманы.

Этот закон вступит в силу с 1 мая и его введение связано с пандемией коронавируса, которая в Китае потихоньку затихла, но нет никакой гарантии, что она не вспыхнет вновь.

По мнению ученых, эпицентром распространения коронавирусной инфекции COVID-19 стал морской рынок в Ухане, на котором продавали мясо самых разных животных, в том числе и летучих мышей.

Кстати, употребление в пищу мяса кошек и собак не совсем типично для жителей Китая, но тем не менее любители этого деликатеса есть. О том, как власти собираются контролировать выполнение данного запрета, не сообщается.